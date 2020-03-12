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KKTC'de koronavirüse karşı önlemler artırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, güney ile kuzey arasında geçişleri sağlayan Akyar ve Yeşilırmak sınır kapılarının 22 Mart'a kadar kapatılması kararı alındığını ifade etti.

12.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:58
KKTC'de koronavirüse karşı önlemler artırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, güney ile kuzey arasında geçişleri sağlayan Akyar ve Yeşilırmak sınır kapılarının 22 Mart'a kadar kapatılması kararı alındığını ifade etti.

KKTC Bakanlar Kurulu, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle acil olarak toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlık etti. Toplantının ardından koronavirüs ile ilgili çeşitli önlemler aldıklarını söyleyen Özersay, "İtalya, İran, Irak, Çin ve Güney Kore'ye ek olarak, Fransa İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, Hollanda, Danimarka, İsveç, Singapur, Katar, Bahreyn ve Avustralya'dan gelecek yolcuların ülkeye girişi yasaklandı" dedi.Özersay, tüm okullarda 22 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini; sinema, tiyatro gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin de 22 Mart'a kadar iptal edildiğini belirtti. Bakan Özersay, "Panik yapmayalım ama herkes tedbirli olsun. Hayat devam ediyor. Sakin ve makul çizgide yürümeye devam edeceğiz. Bireyler de kendi tedbirlerini almalıdır" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, 22 Mart, Kıbrıs, Dünya

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