KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
28.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:25
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Alman turist Bruno Gaffiend Jabusch, yaşamını yitirdi. Alman turistin ayrıca kronik obstruktif akciğer hastalığı ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu bildirildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Kıbrıs, Dünya