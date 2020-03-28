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KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

28.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:25
KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Alman turist Bruno Gaffiend Jabusch, yaşamını yitirdi. Alman turistin ayrıca kronik obstruktif akciğer hastalığı ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu bildirildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kıbrıs, Dünya

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