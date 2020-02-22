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KKTC'de koronavirüsü şüphesi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde bir hasta koronavirüsü şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

22.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:55KKTC'de koronavirüsü şüphesi

KUZEY Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Devlet Hastanesi'nde bir hasta koronavirüsü şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri, önlem amaçlı 74 yaşındaki G.E'nin hastanede gözlem altına alındığını belirtti. Bakanlık yetkilileri, hasta ile ilgili testlerin Türkiye'ye gönderileceğini sonrasında bir açıklama yapılacağını kaydetti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu da, hasta ile ilgili bir şüphenin olduğunu ve bu nedenle Lefkoşa'ya sevk edildiğini açıkladı.

G.E'nin, doktorlara Dubai'ye tatile gittiğinde Çinli turistlerle aynı ortamları paylaştığını söylediği öğrenildi.



Devlet Hastanesi, Gazimağusa, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

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