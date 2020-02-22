Haberler » Dünya » KKTC'de koronavirüsü şüphesi (2) - Haberler

KKTC'de koronavirüsü şüphesi (2)

HASTA KARANTİNA ODASINDADHA'ya açıklama yapan Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanın dün acile geldiğini belirterek, "Dün acilden evine gitmiş.

22.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:09KKTC'de koronavirüsü şüphesi (2)

HASTA KARANTİNA ODASINDA

DHA'ya açıklama yapan Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanın dün acile geldiğini belirterek, "Dün acilden evine gitmiş. Ama bu sabah yeniden gelince, 'koronavirüs' şüphesi nedeniyle hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk ettik" dedi.

Hastanın 74 yaşında olduğunu ifade eden Kalfaoğlu, "Hastamız Dubai'de Çinlilerin de olduğu bir tura katılmış. Buradan döndükten sonra rahatsızlanmış" dedi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da "Hastanın gözlem altına alındığını, araştırmaların sürdüğünü" belirtti.

74 yaşındaki G.E'nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasına konulduğu öğrenildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın da konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.



Devlet Hastanesi, Gazimağusa, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 18:59:47