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KKTC'de koronavirüs şüphelisinin tahlil sonuçları bekleniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'nin tahlil sonuçlarının Türkiye'den gelmesi bekleniyor.

23.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:30

KKTC'de koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler kesin teşhis için Türkiye'ye gönderildi.

ALINAN ÖRNEKLER ANKARA'DA İNCELENİYOR

Konuyla ilgili olarak Demirören Ajansı'na açıklama yapan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, hastanın şu anki durumun iyi olduğunu söyledi. Hastadan alınan örneklerin hemen Ankara'ya gönderildiğini kaydeden Özyılkan, Ankara'dan gelecek sonuca göre hareket edileceğini söyledi. Adil Özyılkan, tahlil sonuçlarının 24 saat içerisinde gelebileceğini ifade etti.

DUBAİ'DE ÇİNLİ GRUPLARLA TURA KATILDI

74 yaşındaki G.E'nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasında müşahede altında olduğu öğrenildi. G.E'nin tatil için gittiği Dubai'de Çinli gruplarla turlara katıldığı belirlenmişti.

KKTC'de koronavirüs şüphelisinin tahlil sonuçları bekleniyor

Devlet Hastanesi, Kıbrıs, DHA, Sağlık, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA


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ADANA DEMİR KUBBE:Hani 90 dkda sonuç çıkıyordu
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