Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-9) kaynaklı 3'ncü ölüm kayıtlara geçti.

İLK KKTC VATANDAŞI

KKTC Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi süren 74 yaşındaki KKTC vatandaşı bu sabah hayatını kaybetti. Hastanın aynı zamanda hipertansiyon, iskemik kalp rahatsızlığı ve diyabeti de bulunduğu bildirildi.

YAVRU VATAN'DA SON DURUM

KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne kadar toplamda 92 vaka tespit edildi. KKTC'de Kovid-19 sebebiyle 2 Alman turist hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yaptığını açıklamada, KKTC'de bugüne kadar toplam 3 bin 108 test yapıldığını, 43 kişinin taburcu edildiğini, 47 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA