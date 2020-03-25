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KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı alınan "Toplumsal Dayanışma için Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" isimli ekonomik tedbir paketini açıkladı.

25.03.2020 23:37 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:39

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı alınan "Toplumsal Dayanışma için Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" isimli ekonomik tedbir paketini açıkladı.

Başbakan Tatar, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 tehdidiyle mücadelede kullanılmak üzere diğer bütçe ödeneklerinden tasarruf edileceğini ve 30 milyon liralık kaynak sağlanacağını bildirdi.

Üç aylık bir süre için tüm kamu kurum ve kuruluşlarında net 5 bin lira üzerindeki maaşlarda yüzde 25 kesinti yapılacağını kaydeden Tatar, net 5 bin liranın altındaki maaşlarda ise kesinti yapılmayacağını ve en yüksek maaşın 8 bin 500 lirayı geçmeyecek şekilde düzenleneceğini söyledi.

Tatar, başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve siyasi kamu görevlilerinin maaşlarından yüzde 56'ya varan kesintiler yapıldığını da kaydetti.

Başbakan Tatar'ın reel sektörü desteklemek adına ayrılan kaynak tutarının toplamda 750 milyon lira olacağını bildirdi.

Tatar, Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına 2020 yılı nisan ve mayıs ayları için İstihdamı Destekleme Fonu'ndan işletmelerin devamlılığı ve istihdamın sürekliliği şartıyla 1500 liralık ücret desteği sağlanacağını ifade etti.

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KKTC’de Kovid-19 nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Tatar, Güncel

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KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı

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