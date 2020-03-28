KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti.
28.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:54
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ekonomi