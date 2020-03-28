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KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti.

28.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:54
KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ekonomi

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