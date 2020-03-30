Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KKTC'de Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yarından itibaren 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

30.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:04
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yarından itibaren 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı kararı aldı.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kovid-19 salgını gündemiyle düzenlenen olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, alınan kararları açıkladı.
Yarından itibaren 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirten Özersay, marketlerin de 20.00'de kapatılacağını söyledi.
Özersay, belediyelere de marketlerdeki hijyen ve mesafe kurallarını denetleme ve bu hususta ceza kesme çağrısı yaptı.
Türkiye'den KKTC'ye 2 charter sefer yapılacak
Bakan Özersay, "Ülkede, Kovid-19 testleri, 'ne kadar çok test yaparsak o kadar iyi' gibi bir yaklaşımla değil, Sağlık Bakanlığı'nın temaslı takibi üzerinden yapılacak. Herkese test yapılması bilimsel bir yaklaşım da içermiyor." ifadesini kullandı.
1 Nisan'da İstanbul'dan, 4 Nisan'da Ankara'dan KKTC'ye charter seferler düzenleneceğini duyuran Özersay, bugün düzenlenen 2 charter uçuşla 317 yabancı uyruklu kişinin Kuzey Irak'a gittiğinin bilgisini verdi.
Özersay, KKTC'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 10 Mart'tan itibaren, kara sınır kapıları hariç, 47 bin 432 kişinin ülkeden ayrıldığını, 15 bin 478 kişinin girdiğini kaydetti.
KKTC'de 23 Mart'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma uygulamasına geçilmişti.
Ülkede, Kovid-19 görülen vaka sayısı son 24 saatte 5 artarak 69'a yükselmiş, salgında bir Alman turist yaşamını yitirmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
KKTC’de Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Kabine, Güncel

Haberin Videosu :

KKTC'de Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››KKTC'de Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’den Milli Dayanışma Kampanyası’na destek: 5 maaşını bağışladı Haberler
Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: 5 maaşını bağışladı
Karantinada, Türkiye Cumhuriyeti’ne küfreden 3 kişi için karar verildi Haberler
Karantinada, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfreden 3 kişi için karar verildi
Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağdı Haberler
Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası’na ne kadar bağışladığı belli oldu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Erdoğan’ın başlattığı kampanya sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanya sosyal medyada gündem oldu
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı Haberler
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Fransa’da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü

Son Dakika Güncel Haberleri

22:27: MHP Lideri Bahçeli'den, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına destek - Haber 22:26: ANTALYA Yanlış ilaç vererek bebeğin yaralanmasına neden olan eczacı kalfasına para cezası - Haber 22:26: Hatay'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber 22:25: Putin ve Trump, korona virüs ve petrol piyasasını görüştü - Haber 22:25: "'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" - Haber 22:05: Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum - Haber 21:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu - Haber 21:33: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu - Haber 21:22: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı - Haber 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi - Spor 20:48: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı - Haber 19:55: Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı - Ekonomi