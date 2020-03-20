Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu - Haberler

KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs testi pozitif çıkan 3 hastanın, uygulanan tedavi süreci sonucunda sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

20.03.2020 21:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:16

Çin'de başlayan ve 170'ten fazla ülkeye yayılan koronavirüs, 245 binden daha fazla kişiye bulaştı. Dünya genelinde ölü sayısı da 10 binin üzerin çıkmış durumda. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hastalardan 3'ünün tedavisinde başarı sağlandığını açıkladı.

2 TEST YAPILDI, SONUÇ NEGAFİT

Bir süredir hastanede tedavi gören 3 vakada doktorların başarı sağladığını ifade eden bakan Pilli, 3 vakanın son yapılan iki testte negatif sonuç verdiğini bildirdi.

KKTC'de 20 kişide koronavirüs vakasının tespit edildiğini, ancak tedavi ile sağlığına kavuşan 3 kişinin taburcu edileceğini söyledi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
KKTC’de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

KKTC'de koronavirüs tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
Etiketler : Devlet Hastanesi, fahrettin koca, Kıbrıs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Haberler
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Çinli Başkan, İtalya’nın karantina politikasını eleştirdi Haberler
Çinli Başkan, İtalya'nın karantina politikasını eleştirdi
Sağlık Bakanı Koca’nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca'nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı Haberler
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı
DSÖ, ’Bu bir umut’ deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi Haberler
DSÖ, "Bu bir umut" deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi
Osman Kavala’ya ’anayasayı ihlal’ suçlamasından tahliye kararı verildi Haberler
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
İngiltere’den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı Haberler
İngiltere'den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı
Türkiye’de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

İstanbul polisi sağlık çalışanlarına destek için siren çaldı - Haber SAKARYA Polisten sağlık çalışanlarına destek - Haber Gaziantep'te ürünlere fahiş fiyat uygulayan 19 firmaya para cezası - Haber Ordu'daki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan sanıkların yargılandığı davada karar - Haber Sivas'ta karantinaya uymayan 3 kişiye para cezası - Haber Son Dakika: Tüm Özel ve Vakıf hastaneleri Pandemi hastanesi ilan edildi - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı - Haber Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Haber KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu - Haber Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi - Haberler İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading