KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 20'ye yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan 13 Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve vaka sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.
18.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:14
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan 13 Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve vaka sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.
Bakan Pilli, KKTC'de ilk vakanın görüldüğü Alman turistin en yakınındaki gruptan 39 kişiye test yapıldığını ve 13'ünün pozitif çıktığını söyledi.
KKTC'de daha önce 5 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 3 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.
Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 51'e yükseldi.
Bakan Pilli, KKTC'de ilk vakanın görüldüğü Alman turistin en yakınındaki gruptan 39 kişiye test yapıldığını ve 13'ünün pozitif çıktığını söyledi.
KKTC'de daha önce 5 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 3 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.
Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 51'e yükseldi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Kıbrıs, Sağlık
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Haberler
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Haberler
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Haberler
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Haberler
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Haberler
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu