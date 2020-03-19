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KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan tetkikler sonucunda 12 Alman turist ve 1 KKTC vatandaşında yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Daha önce 20 vaka görülen KKTC'de böylelikle toplam vaka sayısı 33'e yükseldi.

19.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:15

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

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Koronavirüs testi pozitif çıkan 12 Alman turistin gözlem altında tutulanlar arasında olduğunu belirten Pilli, KKTC'li vatandaşın ise daha önce koronavirüs tespit edilen bir kişinin eşi olduğunu duyurdu.

KKTC'DE VAKA SAYISI 33'E YÜKSELDİ

KKTC'de daha önce 18 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti. Böylelikle, ülkedeki toplam vaka sayısı 33'e yükseldi.

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KKTC’de Kovid-19 vaka sayısı 33’e yükseldi

Kaynak: AA

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KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 33'e yükseldi
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Koronavirüs, turist, Kıbrıs, Güncel

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