KKTC’de Kovid-19 vaka sayısı 33’e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

ÜLKEDE 13 YENİ VAKA ORTAYA ÇIKTI

Koronavirüs testi pozitif çıkan 12 Alman turistin gözlem altında tutulanlar arasında olduğunu belirten Pilli, KKTC'li vatandaşın ise daha önce koronavirüs tespit edilen bir kişinin eşi olduğunu duyurdu.

KKTC'DE VAKA SAYISI 33'E YÜKSELDİ

KKTC'de daha önce 18 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti. Böylelikle, ülkedeki toplam vaka sayısı 33'e yükseldi.

Kaynak: AA

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