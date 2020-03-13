KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 5'e çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.
13.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:34
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gözlem altında tutulan Alman turist kafilesindeki 3 kişinin ateşinin yükselmesi sonucu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.
Yapılan tetkiklerin ardından bu kişilerden 2'sinde Kovid-19 tespit edildiği belirtilen açıklamada, 9 gün önce İngiltere'den dönen 1 KKTC vatandaşının da dün akşam ateş gibi şikayetlerle bakanlığın "salgın ekibi hattı"na ulaşmasının ardından yapılan testlerin pozitif çıktığı aktarıldı.
Daha önce ülkeye Almanya'dan gelen turist kafilesi içerisindeki iki kişide koronavirüs tespit edilmişti.
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gözlem altında tutulan Alman turist kafilesindeki 3 kişinin ateşinin yükselmesi sonucu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.
Yapılan tetkiklerin ardından bu kişilerden 2'sinde Kovid-19 tespit edildiği belirtilen açıklamada, 9 gün önce İngiltere'den dönen 1 KKTC vatandaşının da dün akşam ateş gibi şikayetlerle bakanlığın "salgın ekibi hattı"na ulaşmasının ardından yapılan testlerin pozitif çıktığı aktarıldı.
Daha önce ülkeye Almanya'dan gelen turist kafilesi içerisindeki iki kişide koronavirüs tespit edilmişti.
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turist, Kıbrıs, Güncel
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