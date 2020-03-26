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KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 56'ya yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 9 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının daha tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 56'ya ulaştığını duyurdu.

26.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:28
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 56'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 9 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının daha tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 56'ya ulaştığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklama göre, Bakan Pilli, 9 yeni vakayla KKTC'de görülen Kovid-19 sayısının 56'ya yükseldiğini ifade etti.
Öte yandan Bakan Pilli, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ise toplamda 582 test yapıldığını, karantinada 15 KKTC vatandaşı, 2 Alman, 1 de Türkmen olmak üzere 18 hasta bulunduğunu belirtmişti.
Toplamda 29 kişiyi taburcu ettiklerini aktaran Pilli, 2 Alman turistin de yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydetmişti.
KKTC'de ilk yeni tip koronavirüs vakası, 10 Mart'ta bir Alman turistte görülmüştü.
Rum kesiminde 14 yeni vaka daha
Kıbrıs Rum kesiminde ise bugün 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Rum basınında yer alan habere göre, toplam vaka sayısı 146'ya yükseldi. Rum kesiminde Kovid-19 sebebiyle daha önce 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

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