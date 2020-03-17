KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 7'ye yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan bir Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.
17.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:58
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan bir Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu.
KKTC'de daha önce 4 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.
Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 13 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.
Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 48'e yükseldi.
-Kazakistan'da vaka sayısı 27'ye çıktı
Kazakistan'da 18 kişide daha yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 27'ye çıktı.
İlk vakanın geçen hafta görülmesinin ardından ülke genelinde bir aylık süreyle olağanüstü hal ilan edilmiş, yabancıların ülkeye girişi askıya alınmıştı.
Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin iptal edildiği Kazakistan'da, okullar erken tatile girmiş, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti.
KKTC'de daha önce 4 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.
Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 13 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.
Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 48'e yükseldi.
-Kazakistan'da vaka sayısı 27'ye çıktı
Kazakistan'da 18 kişide daha yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 27'ye çıktı.
İlk vakanın geçen hafta görülmesinin ardından ülke genelinde bir aylık süreyle olağanüstü hal ilan edilmiş, yabancıların ülkeye girişi askıya alınmıştı.
Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin iptal edildiği Kazakistan'da, okullar erken tatile girmiş, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Kıbrıs, Güncel
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