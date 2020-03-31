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- KKTC'de marketlerde ve yollarda korona denetimi

- KKTC'de marketlerde ve yollarda korona denetimi KKTC'de korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, yetkililer marketlerde ve yollarda denetimlere başladı.

31.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:34
- KKTC'de marketlerde ve yollarda korona denetimi
LEFKOŞA - KKTC'de korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, yetkililer marketlerde ve yollarda denetimlere başladı.
Çin'in Wuhan kentinden dünya geneline yayılan Korona virüse karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte, yetkililer de denetimlerini arttırdı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın dün marketlere sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere kapatma cezası verilebileceğini bildirirken, belediyelere hijyen ve mesafe kurallarını uygulatma konusunda yaptığı çağrının ardından belediyelerin sağlık bölümü uzman ve zabıtaları, marketlere giderek yerinde denetimlerini yapmaya başladı. Kurallara uyma konusunda hem marketlere hem de müşterilere korona virüsüne karşı tüm temizlik kurallarına uyulması istendi. Alınan önlemler kapsamında polis ekipleri de yollarda denetimlere başladı.
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- KKTC’de marketlerde ve yollarda korona denetimi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Wuhan, Güncel

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- KKTC'de marketlerde ve yollarda korona denetimi
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