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KKTC'de Meclis önünde deterjanlı eylem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan zamlara tepki amacıyla "deterjanını al da gel" sloganıyla eylem yapıldı.

18.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:50KKTC'de Meclis önünde deterjanlı eylem
Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan zamlara tepki amacıyla "deterjanını al da gel" sloganıyla eylem yapıldı.

KKTC'de vatandaşlar yolların durumuna ve yapılan zamlara tepki gösterme amacıyla protesto düzenlendi. "Deterjanını al da gel" sloganıyla yapılan eylem kapsamında "Yol yoksa seyrüsefer de yok", "Trafik yol vergisi" ismiyle sosyal medya üzerinde örgütlenmeye başlayan vatandaşlar taleplerini ve tepkilerini dile getirmek üzere başkent Lefkoşa'da eylem düzenledi.

KKTC'deki hayat pahalılığına dikkat çekmek amacı ile yapılan protestoda eylemciler, yanlarında getirdikleri deterjan ve fırçalarla Meclis'in önünü yıkayarak pankartları yıkadıkları yere bıraktı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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