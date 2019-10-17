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KKTC'de Mehmetçik'e destek kampanyası

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, "Biz Türk milletinin ve Türk ordusunun ölümüne yanındayız" dedi.

17.10.2019 09:47KKTC'de Mehmetçik'e destek kampanyası
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, "Biz Türk milletinin ve Türk ordusunun ölümüne yanındayız" dedi.

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu'nun, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacı ile başlattığı 'dekontum elimde' kampanyasına destek veren yaklaşık bin kişi Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu. Bağışların devam ettiği kampanyaya destek veren KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşenlere ve tüm şehitlere rahmet dilerken, "Biz Türk milletinin ve Türk ordusunun ölümüne yanındayız. Dekontum elimde" ifadelerini kullandı.

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar ise İHA mikrofonuna yaptığı açıklamada, "Vatanımı seviyorum, ordumu seviyorum, dekontum elimde" diyerek, kampanyaya yaklaşık bin kişinin destek verdiğini söyledi. Sancar, "Bizler her birimiz kendimizi bir asker olarak görüyoruz. Bu kampanyayı başlatmamızdaki en büyük etkenlerden biri de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamalarına binaen gerçekten KKTC'nin ana vatanına ve TSK'ya sahip çıktığını göstermektir" dedi. Sancar, "Yaşasın Türk Ordusu, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' diyerek sözlerini tamamladı. - LEFKOŞA

Barış Pınarı Harekatı, Kıbrıs, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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