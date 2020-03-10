KKTC'de okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir için 15 Mart'a kadar tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.
10.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:56
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir için 15 Mart'a kadar tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.
Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yaptı.
Kovid-19'e karşı tedbir için tüm okulların 15 Mart'a kadar tatil edildiğini belirten Çavuşoğlu, kararın hafta sonunda yeniden değerlendirileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.
Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yaptı.
Kovid-19'e karşı tedbir için tüm okulların 15 Mart'a kadar tatil edildiğini belirten Çavuşoğlu, kararın hafta sonunda yeniden değerlendirileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :KKTC'de okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?