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KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (2)

BAŞBAKAN: KARI KOCA KAVGASI OLMUŞ DUYUMU VARKKTC Başkanı Ersin Tatar, Girne şehrine bağlı Lapta bölgesindeki LA Hotel'de çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı.

27.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:42 KKTC'de otelde yangın: İngiliz turist öldü (2)

BAŞBAKAN: KARI KOCA KAVGASI OLMUŞ DUYUMU VAR

KKTC Başkanı Ersin ,   şehrine bağlı Lapta bölgesindeki LA Hotel'de çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı. Olay yerinde incelemeler yapan ve yetkililerden bilgiler alan Tatar, "Böyle şeyler dünyanın her yerinde olabilir. Yangında bir kadın öldü, eşi de hastanede. Üzgünüz" dedi.

Yangın öncesinde bazı olayların olduğu yönünde duyumları olduğunu ifade eden Tatar, "Karı koca arasında bazı spekülasyonlar var. Aldığımız bilgilere göre karı koca arasında bir takım tartışmaların olduğu duyulmuş. Ama nasıl olduğunu bilemeyiz şuanda" diye konuştu.

Girne'de LA Hotel'de meydana gelen yangında İngiliz uyruklu 71 yaşındaki Patricia Elizabeth Ann Hughes hayatını kaybetti.



Kıbrıs, Girne, Tatar, Dünya

Kaynak: DHA

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