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KKTC'de oto hırsızı mahkemede firar etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden araç hırsızlığı yaptığı belirlen oto hırsızı mahkemede firar etti.

22.08.2019 17:25 KKTC'de oto hırsızı mahkemede firar etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden araç hırsızlığı yaptığı belirlen oto hırsızı mahkemede firar etti.

Güney Kıbrıs Rum tarafından otomobilleri çalıp KKTC'ye geçiren ve ardından da polis tarafından suçüstü tutuklanan Gökhan Doğan isimli bir şahıs, araç çalmak ve yasak askeri bölgeyi ihlal nedeniyle çıkarıldığı mahkemeden firar etti. Polis kaçan oto hırsızın fotoğrafını basına servis ederek vatandaşları uyardı.

Açıklamada, "Hırsızlık ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından poliste tutuklu olarak bulunan Gökhan Doğan, bugün Lefkoşa'da askeri mahkemeye çıkarıldığı sırada firar etmiştir. Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur" denildi. - LEFKOŞA

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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