KKTC'de otobüs şoförleri sokağa döküldü

KKTC'de otobüs şoförleri sokağa döküldüSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) sektörün sorunlarını dile getirmek için Cumhuriyet Meclis önünde araçlı eylem yaptı.

08.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:22
KKTC'de otobüs şoförleri sokağa döküldü
Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) sektörün sorunlarını dile getirmek için Cumhuriyet Meclis önünde araçlı eylem yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otobüs işletmecileri sokağa döküldü. Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) sektörün sorunlarını dile getirmek için başkent Lefkoşa'daki Cumhuriyet Meclis önünde araçlı eylem yaptı. Üzerinde 1. Paket yazan kutuyla Cumhuriyet Meclis önünde basın açıklaması yapan KAR-İŞ üyeleri, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşmek istediklerini açıkladı. Kar-İş, bugünden itibaren toplu ulaşımın başlaması kararına uymayarak toplu taşımacılığı başlatmama ve süresiz greve gitme kararı aldığını duyurdu. KKTC’de otobüs şoförleri sokağa döküldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Haber

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