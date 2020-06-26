KKTC'de öz oğlunu öldüren anneye ömür boyu hapis cezası verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öz oğlunu vahşice öldüren anneye ömür boyu hapis cezası verildi.

KKTC'de öz oğlunu öldüren anneye ömür boyu hapis cezası verildi
26.06.2020 21:56 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:07
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öz oğlunu vahşice öldüren anneye ömür boyu hapis cezası verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Gönyeli'de 26 Mayıs 2018 tarihinde 7 yaşındaki öz oğlunu 31 yerinden bıçaklayarak, vahşice öldüren Bilge Lord Kunduracı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Vahşi anne, ifadesinde eşi Ercan Kunduracı'nın 25 Mayıs 2018 tarihinde sosyal medya hesabındaki bir paylaşımına sinirlenerek, kendisiyle yaşayan 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı öldürmeye karar verdiğini açıklamıştı. Anne Kunduracı, 26 Mayıs 2018 tarihinde oğlu Ercan'ı uyuduğu sırada bıçakla yaralamış, ardından oğlunun ölmediğini anladığında ise göğsünden ve karnından defalarca bıçakladığını ifade etmişti.

Küçük çocuğun otopsi raporunda ise vücudunda 4'ü öldürücü, 12'si yüzeysel toplamda 31 bıçak yarası bulunduğu yazılmıştı. Raporda ayrıca çocuğun vahşi anneye direndiği ifade edilmişti. Küçük çocuğun ölüm nedeni olarak, delici ve kesici alet yarasına bağlı iç ve dış kanama olduğu belirtilmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, 3. Sayfa, Haber

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