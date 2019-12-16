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KKTC'de Rum engeline takılan lise öğrencisine destek

KKTC'de İnsan Hakları Derneği ve Milli Dernekler Platformu temsilcileri, ödül alan lise öğrencisinin tören için Rum tarafına geçişine izin verilmemesi üzerine İngiltere'yi kınadı.

16.12.2019 21:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:19KKTC'de Rum engeline takılan lise öğrencisine destek
KKTC'de İnsan Hakları Derneği ve Milli Dernekler Platformu temsilcileri, ödül alan lise öğrencisinin tören için Rum tarafına geçişine izin verilmemesi üzerine İngiltere'yi kınadı.

İnsan Hakları Derneği ve Milli Dernekler Platformu temsilcileri, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası programında dünya birinciliğini kazanan Berilsu Meral'in ödülünü almak için Rum tarafına geçişinin engellenmesine tepki göstererek, Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiserliği Ofisi önünde toplandı. İngiltere'nin kınandığı basın açıklamasında, "Kimsenin bizi Rum'un merhametine bırakma hakkı yoktur. Türk öğrencilere ödülleri KKTC'deki İngiliz Konsolosluğunda verilmelidir" denildi.

Lise öğrencisi Berilsu Meral'in Türkiye kökenli olduğu gerekçesiyle ödülünü almasının engellendiği kaydedilen açıklamada, "KKTC Devleti'nin BM kanalıyla yaptığı bütün girişimlere rağmen Rum yönetimi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Meral'in ödül töreni için sınır kapısından güneye geçmesine kökenini gerekçe göstererek izin vermedi. Meral, Rum Yönetimi'nin ırkçı siyasetinin kurbanı oldu, insan hakları ihlal edildi" ifadelerine yer verildi. - LEFKOŞA

İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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