Kktc'de 'rüşvet' suçlaması yapılan polis müfettişi mahkemeye çıkarıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mali Suçlarla Mücadele Amirliği'nde görevli olduğu dönemde 'görevini kötüye kullandığı, rüşvet talep ettiği, soruşturma aşamasında olan gizli bilgileri ifşa ettiği ve haksız mal edindiği, soruşturma dosyalarındaki kanıtları çaldığı' iddiasıyla gözaltına alınan Gülay Bayram Çekici mahkemeye çıkarıldı.

KKTC polisi, 2016 yılında çok gizli bir soruşturmanın sızması üzerine kurum içerisinde araştırma yapmaya başladı. Yapılan araştırmalarda, dönemin Mali Suçlarla Mücadele Amiri Gülay Bayram Çekici'nin ilgili dosyanın sızmasını sağladığı belirlendi.

Polis, yaklaşık 3 yıl boyunca Polis Müfettişi olan Çekici'yi takibe aldı. Çekici'nin 'yaşadığı hayat ile aldığı maaş arasında' uçurum olduğu belirlendi. Polis, Çekici'nin tüm yaptıklarını takibe aldı. Polis Genel Müdürlüğü de, Çekici'den yazılı olarak, izahat istedi. Çekici daha sonra Mali Şuçlarla Mücadele Amirliği görevinden alınarak, kızak bir göreve atandı. İki hafta önce de, KKTC polisi, Çekici'nin evine baskın düzenledi.

CİDDİ SUÇLAMALAR

Görevden uzaklaştırılan ve iki haftadır gözaltında tutulan Çekici, dün mahkemeye çıkarıldı. Anjiyo olan Çekici, sedye ve doktor kontrolünde mahkemeye getirildi. Mahkemeye bilgi veren soruşturmayı yürüten Başmüfettiş Tarkan Kızıltuğ, Çekici hakkında 2016-2018 yılları arasında meydana geldiği öne sürülen 'kamu görevlisinin rüşvet talebi', 'gizli bilgilerin ifşası', 'görevi kötüye kullanma' ve 'haksız mal edinme' iddiaları olduğunu söyledi.

Kızıltuğ, Çekici'nin ilk önce bir akrabasının para ve altınlarını zimmetine geçirdiğini ifade etti. Kızıltuğ, yapılan incelemede zanlının 341 bin 600 sterlin ve 160 bin TL parayı kendi adına yatırdığının ve kasa kiraladığının tespit edildiğini açıkladı. Çekici'nin Haziran 2016'da Girne'de aleyhinde soruşturma olan bir şahısla görüştüğünü ve ona gizli bir yazıyı gösterip, polisin baskınlarına karşı korumak adına rüşvet talep ettiğini söyleyen Kızıltuğ, mahkeme kararı ile zanlının evinde ve arabasında aramalar yapıldığını kaydetti.

EVİNDE GİZLİ BÖLME ÇIKTI

Evde ve arabada yapılan aramalarda, 'resmi ve gizli' evrakların ele geçirildiğini anlatan Kızıltuğ, "dizüstü bilgisayarların, hard-disklerin ve CD'lerin emare olarak alındığını" ifade etti. Kızıltuğ, ayrıca Mali Şube'de hala devam eden soruşturmalarla ilgili dosyalarda kayıp olan gizli belgelerin zanlının evinde bulunduğunu anlattı.

Zanlının çifresini vermediği ve daha sonra şifresi kırılan bir cep telefonunda silinen 'ses, görüntü ve dataların' uzmanlar tarafından kurtarıldığını kaydeden Başmüfettiş Tarkan Kızıltuğ, "Silinen ve kurtarılan fotoğraflarda, zanlının evinde gizli bir bölüm bulunduğu tesbit edildi. 75 adet fotoğraf ve 7 video dosyası detaylı olarak incelenecek" dedi.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 8 gün daha gözaltında kalmasına karar verdi.