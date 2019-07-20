Haberler» Dünya» Haber

KKTC'de Şafak Nöbeti tutuldu

KIBRIS Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şafak Nöbeti tutuldu.

20.07.2019 13:18 KKTC
KIBRIS Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şafak Nöbeti tutuldu.


Girne Yavuz Çıkarma Plajı'nda onuncu kez tutulan Şafak Nöbeti'nde on bini aşkın katılımcının doldurduğu etkinlik alanında binlerce meşale özgürlük ve bağımsızlığın şafağı için yandı.


Bu yıl ilk kez, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait dört F-16 savaş uçağı, nöbetin sonunda ada üzerinde gece uçuşu yaparak katılımcıları selamladı.


20 Temmuz 1974'te helikopterlerle inen ilk tabur olan Bolu Komando Tugayı Birinci Taburu'ndan 17 gazi, komutanları emekli Komando Tuğgeneral Cemal Eruç Paşa ile birlikte Şafak Nöbeti'ne katıldı.


Şafak Nöbeti'ne, Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra, 20 Temmuz kutlamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.
afak Nöbeti, her zaman olduğu gibi dualar, ilahiler ve sabah ezanıyla sona erdi.


Kaynak: DHA
Türk Hava Kuvvetleri, Dünya

Son Dakika Haberleri
13:39   Ünlü aktör ve film yapımcısına bıçaklı saldırı
13:22   Trump Türkiye'ye olası yaptırımları konuşmak için Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı
13:18   KKTC'de Şafak Nöbeti tutuldu
13:05   Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında
13:03   Dördüncü yılında Suruç'ta acılar hâlâ taze
13:00   Fuat Oktay: Türkiye, Kıbrıs'ta tek vücut, tek yürek (2)
12:52   İngiltere'den Tahran'a tanker uyarısı: İran "tehlikeli bir yolu" seçiyor olabilir