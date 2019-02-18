18 Şubat 2019, 17:52
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KKTC'de Sapık Ev Sahibi, Kiracısına Tecavüze Kalkıştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkenti Lefkoşa'da, 23 yaşındaki kiracısına tecavüz girişiminde bulunan ev sahibi, polis tarafından gözaltına alındı.

Kıbrıs'ta evinde, 23 yaşındaki kiracısına tecavüz girişimde bulunan ev sahibi, polis tarafından gözaltına alındı.

OLAYDAN SONRA KORKUP KAÇTI

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'nın Gönyeli bölgesinde, Erbay T. isimli şahıs, akşam saatlerinde kiracısı olan T.D. (23) isimli genç kızın evine giderek tecavüz teşebbüsünde bulundu. Kendisini savunan genç T.D., boğuşma sırasında birçok yerinden yaralandı. T.D.'nin çığlıkları üzerine korkup kaçan ev sahibi, olaydan sonra polis tarafından yakalanarak tutuklanıp Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkeme, cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı ve darp suçlarından yargılanan Erbay T.'yi, soruşturmasının tamamlanması için, 3 gün tutuklu kalması emrini verdi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kıbrıs,Polis
Kaynak: İHA


YORUMLAR (9)
PAKO: yani bir gün bu sapıklı haberi olmadan yaşabikecekmiyiz acaba biraz zor gibi
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PAKO: doğru neden bu sapıklıklar islam ülkelerinde olyor acaba
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OBJEKTİF: KİRACI EMANET BU SAPIK EMANETE HIYANETTEN YARGILANMALI .
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AYDIN ÖZTURK: Kendi kızina başka birisinin tecavuz etmesine ne de acaba Yapacagınız her işi once nefsinize sorun kendi nefsinle empati yap
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ADINIZI YAZIN : Allah yaksın seni eşşek depsin seni
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