- KKTC
'de selde hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı Kılıçdaroğlu
da cenaze törenine katıldı
LEFKOŞA - Girne
'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Kılıç
'ın cenazesi defnedildi. CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
da törene katıldı. Girne'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 1995 doğumlu Ahmet Kılıç, bugün ikindi namazını müteakip Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. KKTC'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinde suya kapılarak can veren Ahmet Kılıç'ın cenaze törenine katılarak yakınlarına taziyelerini sundu.
Ahmet Kılıç,Kıbrıs,Kemal Kılıçdaroğlu
07 Aralık 2018 Cuma 17:41