- KKTC'de selde ölenlerin kimlikleri açıklandı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:36



06 Aralık 2018 Perşembe 15:36

- KKTC'de selde ölenlerin kimlikleri açıklandıLEFKOŞA - KKTC'de etkili olan sel ve fırtınada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son yılların en şiddetli fırtınası ile mücadele ediyor. Sabah saatlerinde Girne-Lefkoşa yolunda seyir halindeki bir araç sel sularına kapılarak Doğanköy Deresine uçtu. Polis tarafından yapılan açıklamada, sel sularına kapılarak hayatını kaybeden ve bu sabah saatlerinde cesetlerine ulaşılan 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybeden şahısların, Gaye Soyutok (18), Tolga Bekçi ve Ahmet Kılıç olduğu tespit dildi. Kayıp diğer şahıs ve aracın aranması sürüyor.