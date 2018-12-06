- KKTC'de selde ölenlerin kimlikleri açıklandı
LEFKOŞA - KKTC'de etkili olan sel ve fırtınada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son yılların en şiddetli fırtınası ile mücadele ediyor. Sabah saatlerinde Girne-Lefkoşa yolunda seyir halindeki bir araç sel sularına kapılarak Doğanköy Deresine uçtu. Polis tarafından yapılan açıklamada, sel sularına kapılarak hayatını kaybeden ve bu sabah saatlerinde cesetlerine ulaşılan 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybeden şahısların, Gaye Soyutok (18), Tolga Bekçi ve Ahmet Kılıç olduğu tespit dildi. Kayıp diğer şahıs ve aracın aranması sürüyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Kıbrıs
06 Aralık 2018 Perşembe 15:36