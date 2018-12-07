KKTC'de Sele Kapılan Genç Aranıyor

07 Aralık 2018 Cuma 16:16



07 Aralık 2018 Cuma 16:16

KKTC polisi, sele kapılan kayıp gencin arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Polis, aranan kişinin Günay Kandaz değil, Gaye Soyutok olduğunu açıkladı.KKTC'de etkili olan sel ve fırtına 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken kayıp olan Gaye Soyutuk isimli genci arama çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı. Bugünkü arama çalışmalarına ilk defa askeri birliğin ve arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı belirtildi. Polis, KKTC genelinde etkili olan selde Girne-Lefkoşa anayolunun Ciglos mevkiinde HC 470 plakalı aracın sel sularına kapılarak yoldan çıkmasıyla dere yatağına yuvarlandığını belirtti. Polis, Gaye Soyutok ile ilgili arama çalışmalarının da devam ettiğini aktardı. Polis sele kapılan bölgede incelemelerde bulundu. Aşırı yağışların asfaltı iyice açtığı bölgenin tek şeride çekildiği öğrenildi.Öte yandan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi, sel felaketi sırasında hayatını kaybeden gençlerden birinin cansız bedeninin yanlış tespit edildiğini duyurdu. Hastane yaptığı açıklamada "Yaşanan sel felaketi sırasında kaybettiğimiz gençlerden üç tanesinin cansız bedenlerinin hastanemiz morguna ulaştığı, bir tanesinin ise halen aranmakta olduğu malumunuzdur. Ancak dün aile bireyleri tarafından yapılan ilk kimlik tespitinde, anlık yaşanan telaş içinde 'Gaye Soyutok' olduğu bildirilen gencin, bugün tekrar yaptırılan detaylı muayeneler ve aile tespitleri sonucunda aslında 'Günay Kandaz' olduğu saptanmıştır. Kriz masasından alınan bilgiye göre Gaye Soyutok'un aranmasına devam edilmekte olduğu bildirilmiştir. Yaslı ailelere ve tüm topluma bir kez daha baş sağlığı, kaybettiğimiz gençlerimize rahmet dileriz" ifadelerini kullandı.Girne'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Kılıç'ın cenaze töreni bugün ikindi namazının ardından, Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde defnedildi. KKTC'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ahmet Kılıç'ın cenaze törenine katıldı.Tolga Bekçi ve Günay Kandaz'ın cenazeleri de ailelerinin aldığı karar çerçevesinde yarın Dikmen'de öğle namazının ardından defnedilecek. - LEFKOŞA