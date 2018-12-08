KKTC'de Sele Kapılan Genç Kızın Cesedi Bulundu

KKTC
'de şiddetli yağışın ardından sel sularına kapılarak can veren 4 kişiden biri olan Gaye Soyutok'un cesedine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC) sel sularına kapılarak can veren 4 kişiden biri olan Gaye Soyutok'u arama çalışmaları sonuç verdi. Soyutok'un olay yerinden 150 metre yukarıda bulunduğu açıklandı. Polis
yaptığı açıklamada "Kayıp şahsa ait ceset az önce göletin yaklaşık 150 metre yukarısında bulundu. Soruşturma devam etmektedir" denildi.
Üç kişi geçtiğimiz gün KKTC genelinde aşırı yağışlar nedeniyle Lefkoşa'dan Girne
istikametine giderken araçlarının sel sularına kapılarak Doğanköy
Deresi'ne uçması sonucu hayatlarını kaybetmişti. İki gündür süren aramalar sonucu Gaye Soyutok'un cenazesine ulaşıldı.
Yapılacak otopsinin ardından ailelere teslim edileceği belirtildi. - LEFKOŞA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Kıbrıs
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:28