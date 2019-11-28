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- KKTC'de sendikadan hükümete rest- EL-SEN grev kararını yeniden uzattı

- KKTC'de sendikadan hükümete rest EL-SEN grev kararını yeniden uzattıLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), hükümetin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için jeneratör alımı ihalesine çıkmamasını gerekçe göstererek 6 Eylül'de askıya...

28.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:05
- KKTC'de sendikadan hükümete rest
EL-SEN grev kararını yeniden uzattı
LEFKOŞA - Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), hükümetin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için jeneratör alımı ihalesine çıkmamasını gerekçe göstererek 6 'de askıya aldığı süresiz grevi yeniden uzattı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası 6 Eylül'de askıya aldığı grevini yeniden uzattıklarını duyurdu. Sendika çalışanları, Lefkoşa Elektrik Kurumu önünde ateş yakarak eylem başlattı. EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, "6 Eylül gecesi askıya aldığımız süresiz grevimizi bu sabah itibariyle tekrardan yürürlüğe koyduk" diyerek hükümet ile bir protokol yaptıklarını ve verilen 45 günlük sürenin dolduğunu ifade etti. Özkıraç, hükümetin talepleri yerine getirmemesi durumunda, "Aksi takdirde bu ülkede 45 yıldır görünmeyen eylemler de olacaktır. Biz gerginlikten yana değiliz, biz bu ülkede biz gerginlik istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
KKTC Bakanlar Kurulundan acil toplantı
KKTC Bakanlar Kurulu, EL-SEN'in yeniden başlattığı grevi değerlendirmek üzere acil toplanarak 60 gün boyunca grev yasaklama kararı çıkardı. EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç ise Bakanlar Kurulu'nun grevle ilgili aldığı kararı tanımadıklarını ve greve devam edeceklerini belirtti.
Elektrik kesintileri başladı
KKTC'nin birçok bölgesinde elektrik kesintileri de yaşanmaya başladı. Uzun süredir yaşanan elektrik kesintilerine isyan eden vatandaşlar Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Elektrik Dağıtım binası önünde toplanarak yaşanan kesintilere tepki gösterdi. Elektrik kurumu çalışanları ve vatandaşlar arasında zaman zaman tartışmalar da yaşandı. Öte yandan KKTC genelinde birçok bölgede yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor.
- KKTC'de sendikadan hükümete rest- EL-SEN grev kararını yeniden uzattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA


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