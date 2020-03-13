KKTC'de şiddetli rüzgar hava trafiğini vurdu
KKTC'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle uçaklar Lefkoşa Ercan Havalimanına iniş yapamadı.
13.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:14
KKTC'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle uçaklar Lefkoşa Ercan Havalimanına iniş yapamadı. Seferlerde yaşanan aksaklık ise havalimanında gerginliğe neden oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gece saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi. Lefkoşa Ercan Havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar rüzgarın tersten esmesi ile pisti pas geçti. Havalimanına inemeyen bazı uçaklar Türkiye'deki havalimanlarına yöneldi. Bazı seferlerin de iptal olması nedeniyle havaalanında yolcular ve personel arasında gerginlik yaşandı. - LEFKOŞA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gece saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi. Lefkoşa Ercan Havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar rüzgarın tersten esmesi ile pisti pas geçti. Havalimanına inemeyen bazı uçaklar Türkiye'deki havalimanlarına yöneldi. Bazı seferlerin de iptal olması nedeniyle havaalanında yolcular ve personel arasında gerginlik yaşandı. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
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