- KKTC'de şiddetli rüzgar hava trafiğini vurdu- İptal olan uçuşlar gerginliğe neden oldu
- KKTC'de şiddetli rüzgar hava trafiğini vurdu İptal olan uçuşlar gerginliğe neden oldu KKTC'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle uçaklar Lefkoşa Ercan Havalimanına iniş yapamadı.
13.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:13
- KKTC'de şiddetli rüzgar hava trafiğini vurduİptal olan uçuşlar gerginliğe neden oldu
LEFKOŞA - KKTC'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle uçaklar Lefkoşa Ercan Havalimanına iniş yapamadı. Seferlerde yaşanan aksaklık ise havalimanında gerginliğe neden oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gece saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi. Lefkoşa Ercan Havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar rüzgarın tersten esmesi ile pisti pas geçti. Havalimanına inemeyen bazı uçaklar Türkiye'deki havalimanlarına yöneldi. Bazı seferlerin de iptal olması nedeniyle havaalanında yolcular ve personel arasında gerginlik yaşandı.
LEFKOŞA - KKTC'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle uçaklar Lefkoşa Ercan Havalimanına iniş yapamadı. Seferlerde yaşanan aksaklık ise havalimanında gerginliğe neden oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gece saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi. Lefkoşa Ercan Havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar rüzgarın tersten esmesi ile pisti pas geçti. Havalimanına inemeyen bazı uçaklar Türkiye'deki havalimanlarına yöneldi. Bazı seferlerin de iptal olması nedeniyle havaalanında yolcular ve personel arasında gerginlik yaşandı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- KKTC'de şiddetli rüzgar hava trafiğini vurdu- İptal olan uçuşlar gerginliğe neden oldu
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