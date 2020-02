KKTC'de sivil toplum örgütlerinden Akıncı'ya sert tepki

Bağımsızlık İttifakı 33 Bağımsız Sivil Toplum Örgütü Konseyi, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına sert tepki göstererek, "Yapabileceği en hayırlı hizmet, onuru ile istifa etmesidir" dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın The Guardian gazetesine yaptığı açıklama tepkilerin hedefi olmaya devam ediyor. Bağımsızlık İttifakı 33 Bağımsız Sivil Toplum Örgütü Konseyi de Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterenler arasında yerini aldı. Konsey tarafından yapılan açıklamada, "Akıncı, The Guardian'da Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a el koyması olasılığının imkansız olmadığını ve Kırım emsali bir ilhakın korkunç olacağı yönündeki açıklamasını, İttifakımız şiddetle protesto etmekte ve kınamaktadır" denildi.Bağımsızlık İttifakı 33 Bağımsız Sivil Toplum Örgütü Konseyi'nin açıklaması şöyle:"Meclisinde ENOSİS kararı bulunan Rum ve Yunan'ın yerine Türkiye'yi hedefe koyup her fırsatta Hatay hatta Rus'un Kırımı işgalini emsal gösteren "Softa Şaşırtması" bir politika ile Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türk Halkının 133 yıllık hak davasına zarar vermektedir.'Son noktaya geldik, beni seçmezseniz bölünmüşlük olacak' diye halka ve dünya sanki Rum yönetimi, siyasi eşitlik ve ortaklık haklarımızı kabul etmiş imajı yaratarak beyanatta bulunması ve Rum lideri ile anlaştı da 'tek sorun Türkiye'dir' noktasına getirmeye çalışan Akıncı'nın bu "Softa Şaşırtması" açıklamalarını İttifakımız şiddetle protesto etmektedir.Kıbrıslı Rumların bile 56 yıllık Kıbrıs sorununda bu yönde bir iddiada bulunmadıkları vahim bir konuda Türkiye'yi zan altında bırakacak açıklama yapmasını İttifakımız bir KKTC Cumhurbaşkanı için kabul edilemez bir aymazlık olarak görmektedir.Kıbrıs Türk tarihini görmezden gelen ve Rum tezleriyle örtüşen politikalar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı makamında Kıbrıs Türk Halkının haklı davasına hizmet edilemeyeceği bilinmelidir.Kıbrıs Türklerinin düşmanımız değil ortağımızdır deyip, Rum ve Yunanı yaptığı soykırım ve katliamlardan aklayan hiçbir taviz almadan vermedik taviz bırakmayan Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs görüşmelerinde 5 yıllık görev süresi içerisinde vaat ettiği anlaşmayı Rumlar ile sağlamakta başarılı olamamıştır!"Her şeyde anlaştık sona geldik" deyip de garantileri ve haritayı masaya koyduğu Crans Montanada Rumun "Ohi" şokuna rağmen Rum uzlaşmazlığına prim veren politikalar ile K. Türk Halkının aklı ve onuru ile oynanmaktadır.Görüşme süreci olmadığı halde "Rum'a aldığımız yerlerden hepsini değil ama biraz daha verelim!" demekle Rum uzlaşmazlığı karşısında karşılık görmeyen bir politika ile Kıbrıs sorununda bir anlaşmaya varılmasını İttifakımız olanaksız görmektedir.Kıbrıs'ta Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyabilecek ve bir çözüme ulaşabilecek bugüne kadar kişilikli politikalar izlemekte aciz kalan ve Türkiye ve KKTC hükümetleri ile uyum ve birlikteliği sağlayamayan Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Kıbrıs Türk Halkının davasına daha fazla zarar vermeden yapabileceği en hayırlı hizmet, onuru ile istifa etmesidir." - LEFKOŞA