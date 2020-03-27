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KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, köylerde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek için hükümet, 15 yerleşim bölgesinde 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti.

27.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:23

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

7 GÜN BOYUNCA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

KKTC'de Dipkarpaz bölgesinde bir servis şoföründe korona virüs pozitif çıkması ile çok sayıda vaka tespiti üzerine yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

KKTC Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlar Kurulumuz, COVID19'a karşı mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların daha etkin yürütülmesi için, bugün saat 14.00'ten başlamak üzere aşağıda belirtilen yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararını, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak yerleşim yerleri, Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz'dır" dedi.

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KKTC’de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hükümet, Kıbrıs, Güncel

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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