Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KKTC'de sokağa çıkma yasağı başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgını nedeniyle bu akşam saat 21.00'de sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

31.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:24
KKTC'de sokağa çıkma yasağı başladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgını nedeniyle bu akşam saat 21.00'de sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu'nun dün aldığı karar ile bu akşam saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi. KKTC'de halkın akşam 21.00'den sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkması yasaklanırken, halkın büyük çoğunluğunun sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü. KKTC polisi sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından devriye sayısını arttırırken, yasağa uymayanlara asgari ücretin yüzde 10'una denk gelen 382 TL para cezası ve 1 yıla kadar hapis cezası veriliyor. - LEFKOŞA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››KKTC'de sokağa çıkma yasağı başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Soylu, İBB ve ABB’nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi Haberler
Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi
Ambulansı kaçıran şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı Haberler
Ambulansı kaçıran şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı
Türkiye’de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Yurt dışında kaç vatandaşımızın koronavirüsten öldüğü belli oldu Haberler
Yurt dışında kaç vatandaşımızın koronavirüsten öldüğü belli oldu
Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar Haberler
Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar
Bakan Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide korona tespit edildi Haberler
Bakan Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide korona tespit edildi
ABD, vaka sayısının ardından ölen kişi sayısında da Çin’i geçti Haberler
ABD, vaka sayısının ardından ölen kişi sayısında da Çin'i geçti
ABD’de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi Haberler
ABD'de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi

Son Dakika Güncel Haberleri

23:48: Gürcistan'da korona virüse karşı önlemler arttırılıyor - Haber 23:48: Manavgat'ta kasksız motosiklet sürücüsüne 2 bin 893 lira ceza kesildi - Haber 23:46: "Milli Dayanışma Kampanyası"na TRT canlı yayınında destek - Haber 23:44: Avrupa Bankacılık Otoritesi: Kovid-19 salgınında bankacıların primleri ölçülü olmalı - Haber 23:42: Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez "cezaevinde isyan" haberlerini yalanladı - Haber 23:19: Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı - Haber 22:57: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi - Haber 22:36: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik - Haber 22:30: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi - Haber 21:52: İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı - Haber 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber