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KKTC'de sokağa çıkma yasağını ihlal edene 3 bin 600 TL para cezası

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişiye, kişi başı 3 bin 600 TL para cezası uygulandı.

24.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:22
KKTC'de sokağa çıkma yasağını ihlal edene 3 bin 600 TL para cezası

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişiye, kişi başı 3 bin 600 TL para cezası uygulandı.

KKTC'de koroanvirüs (Covid-19) nedeniyle dün başlayan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 72 kişi gözaltına alınarak 3 bin 600 TL para cezası verildi. Para cezası verilen kişilerin sokağa çıkma yasağını tekrar ihlal etmesi durumunda, bu kez bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri ifade edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kıbrıs, Dünya

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