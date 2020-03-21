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KKTC'de sularında 175 Suriyeli mülteci yakalandı

KKTC'de Taşlıca-Boltaşlı köyleri arasında deniz sahilinde bulunan Suriye uyruklu 175 mülteci, tahliye edilerek İskele'ye taşındı.

21.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:10
KKTC'de sularında 175 Suriyeli mülteci yakalandı
KKTC'de Taşlıca-Boltaşlı köyleri arasında deniz sahilinde bulunan Suriye uyruklu 175 mülteci, tahliye edilerek İskele'ye taşındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İskele ilçesine bağlı Boltaşlı-Taşlıca köyleri deniz sahilinde 175 Suriyeli mülteci yakalandı. KKTC Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabah saat 03.30 sularında Taşlıca - Boltaşlı köyleri arasında deniz sahilinde, içerisinde 30 kadın, 69 çocuk ve 76 erkek toplam 175 Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan teknenin kıyıya yaklaşık 10 metre kala yan yatması üzerine, sığınmacılar polis ekipleri tarafından tekneden tahliye edildi. İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonuna taşınmaları sağlanan söz konusu sığınmacılar, sağlık kontrolünden geçirilecek.
Sığınmacıların battaniye ve yiyecek ihtiyaçlarının tedariki için Sivil Savunma, İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi ekiplerinin koordineli olarak çalıştığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Suriye, Kıbrıs, Güncel

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