Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KKTC'de tam sokağa çıkma yasağı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs önlemleri kapsamında akşam 21.00'den sabah 06.00'ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

30.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:27
KKTC'de tam sokağa çıkma yasağı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs önlemleri kapsamında akşam 21.00'den sabah 06.00'ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni karar alındı. KKTC'de akşam 21.00'dan sabah 06.00'ya kadar tamamen sokağa çıkmak yasaklandı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada bu yasağın kısmi değil tam bir sokağa çıkma yasağı olduğunu duyurdu. Özersay, süpermarketler konusuna değinerek, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere kapatma cezası verilebileceğini bildirirken, belediyelere hijyen ve mesafe kurallarını uygulatma konusunda çağrı yaptı. Bakan, marketlerin yarından itibaren akşam 20.00'de kapanacağını ifade ederken, misafirlik ve ziyaretlerin artık mümkün olmadığını belirtti. - LEFKOŞA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Sabah, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››KKTC'de tam sokağa çıkma yasağı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Hayvan pazarları yeniden açıldı’ iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi Haberler
"Hayvan pazarları yeniden açıldı" iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi
Bahçeli’den Milli Dayanışma Kampanyası’na destek: 5 maaşını bağışladı Haberler
Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: 5 maaşını bağışladı
Karantinada, Türkiye Cumhuriyeti’ne küfreden 3 kişi için karar verildi Haberler
Karantinada, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfreden 3 kişi için karar verildi
Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağdı Haberler
Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası’na ne kadar bağışladığı belli oldu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Erdoğan’ın başlattığı kampanya sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanya sosyal medyada gündem oldu
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı Haberler
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:52: İsrail hapishanelerindeki 5 bin Filistinli koronavirüs tehdidi altında - Haber 22:50: Çin Büyükelçiliğinden 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama - Haber 22:50: Hamile kadın korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı - Haber 22:48: Kovid-19, ABD'nin en büyük polis departmanını da vurdu - Haber 22:48: Fatih'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Haber 22:30: Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi - Haber 22:05: Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum - Haber 21:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu - Haber 21:33: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu - Haber 21:22: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı - Haber 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi - Spor