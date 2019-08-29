Haberler» Güncel» Haber

Kktc'de tarihi gün: gazeteciler 45 yıldır kapalı olan maraş'a girdi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'a gazetecilerin girişi sağlandı.

29.08.2019 11:57 Kktc'de tarihi gün: gazeteciler 45 yıldır kapalı olan maraş'a girdi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'a gazetecilerin girişi sağlandı.

Bakanlığın organize ettiği gezide, Maraş, gazetecilere mihmandarlar eşliğinde gezdiriliyor.

Askeri yetkililer de; gazetecilere bilgi veriyor.

Heyete KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da eşlik ediyor.

KKTC hükümeti; Kapalı Maraş'ın açılması için çalışma başlatmıştı. Maraş, Türk yönetiminde yerleşime açılacak.

Gazetecilerin, Maraş gezisi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------
Bölgeden görüntüler
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın açıklaması



Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:54   "Leyla için elimizden geleni yapacağız"
12:54   Bakan Pekcan "İhracat Ana Planı"nı açıkladı
12:54   "Denetimli Serbestlik Temiz C¸evre Projesi"
12:53   - Pakistan'da Sel Felaketi: 5 Ölü
12:53   Bakan kasapoğlu'ndan yurt açıklaması
12:53   Leyla'nın tek isteği yeni bir yüze kavuşmak
12:52   Yüz nakli bekleyen leyla, ömer özkan'la görüşmek için antalya'da (2)