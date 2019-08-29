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Kktc'de tarihi gün gazeteciler 45 yıldır kapalı olan maraş'a girdi

KKTC'de tarihi gün Gazeteciler 45 yıldır kapalı olan Maraş'a girdiSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'a gazetecilerin girişi sağlandı.

29.08.2019 11:59
KKTC'de tarihi gün Gazeteciler 45 yıldır kapalı olan Maraş'a girdi
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'a gazetecilerin girişi sağlandı.
Bakanlığın organize ettiği gezide, Maraş, gazetecilere mihmandarlar eşliğinde gezdiriliyor.
Askeri yetkililer de; gazetecilere bilgi veriyor.
Heyete KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da eşlik ediyor.
KKTC hükümeti; Kapalı Maraş'ın açılması için çalışma başlatmıştı. Maraş, Türk yönetiminde yerleşime açılacak.
Gazetecilerin, Maraş gezisi devam ediyor.
Kktc'de tarihi gün gazeteciler 45 yıldır kapalı olan maraş'a girdi

Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

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