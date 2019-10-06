Haberler » Güncel » Haber

KKTC'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

06.10.2019 22:30
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ulukışla-Turunçlu anayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz isimleri öğrenilemeyen TGK 952 plakalı araç ile HF 388 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde kazada 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralı olduğunu belirledi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybedenler ise hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
KKTC'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:34 Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış
00:22 Irak yönetiminden "şiddet kullananlara soruşturma" vurgusu
00:21 Artvin'de sağanak
00:20 Çalıntı motosikletle ayakkabı çalan 2 çocuk yakalandı
00:17 Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü
00:16 Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldi
00:14 Genç Kızılay'dan "fikir maratonu" yarışması