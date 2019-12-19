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KKTC'de üniversite öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim gören Türk ve yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:39KKTC'de üniversite öğrencileri AA'nın
Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim gören Türk ve yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Öğrenciler, oylama hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "", "yaşam" ve "" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden bir grup öğrenci oylamaya katılarak haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını tercih etti.
KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesinde eğitim alan Gambiyalı Omar Badje ve Cezayirli Haıtem Boudjdı ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencisi Kırgızistanlı Saparali Primberdiev de oylamaya katıldı.
Öğrenciler, haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Gösterileri" yürüyüşü, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Oylama sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan öğrenciler, çok beğendikleri fotoğrafların güncel olayları çok net yansıttığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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