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KKTC'de ünlü iş adamına 2 yıl hapis

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş adamı Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nu korumalarıyla darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan ve iki koruması 2 yıl hapse mahkum oldu.

12.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:58
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş adamı Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nu korumalarıyla darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan ve iki koruması 2 yıl hapse mahkum oldu.
Turizm kenti Girne'de Ocak ayında bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu darp ettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan iş adamı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun'un davasında karar açıklandı. İş adamı Bulut Akacan ve yakın korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Girne'de bir restoranda iş adamı Bulut Akacan ve iki koruması, Çetinkaya Kulübü Yöneticisi Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmış, korumalar olaya müdahil olmuştu. Akacan ve iki yakın koruması, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu darp etmiş, saldırıda kafatası çatlayan Zeki Asımoğlu ağır, Başay ise hafif yaralanmıştı.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
KKTC'de ünlü iş adamına 2 yıl hapis

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: İHA


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