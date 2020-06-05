KKTC'de Ürdün uyruklu iki öğrenci evinde ölü bulundu

KKTC'de Ürdün uyruklu iki öğrenci evinde ölü bulunduSefa KARAHASAN, LEFKOŞA(DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gönyeli kendinde iki Ürdünlü erkek öğrenci ölü olarak bulundu.

05.06.2020 22:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:52
KKTC'de Ürdün uyruklu iki öğrenci evinde ölü bulundu
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA(DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gönyeli kendinde iki Ürdünlü erkek öğrenci ölü olarak bulundu.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gönyeli kendinde U'rdu'n uyruklu Mohammad Sabri I'smail Sharqawı (E-25) ve Naser Sabri I'smail Sharqawı (E-20 adlı öğrenci ölü olarak bulundu. Olay sırasında evde bulunan bir öğrenci ise gözaltına alındı. Polis, öğrencilerin uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı öldükleri üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. KKTC Polis Genel Müdürlüğü, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Bugu'n saat 18.00 sıralarında Go'nyeli'de, U'rdu'n uyruklu I'smail Sharqawı (E-25) ve Naser Sabri I'smail Sharqawı misafir olarak kalmakta oldukları dairede o'lu? olarak bulunmus'lardır. Adı edilenlerin o'lu'm sebepleri yapılacak otopsilerinin ardından belli olacaktır. Olayla ilgili polis sorus'turması genis? c'aplı olarak devam etmektedir.? KKTC’de Ürdün uyruklu iki öğrenci evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: CHP’li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi Haber
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump’ı dövmeye kalktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı
Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL’lik vurgun yaptı Haber
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son Dakika: Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ukrayna’da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü Haber
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Haberler››Güncel››KKTC'de Ürdün uyruklu iki öğrenci evinde ölü bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:49: Enis Berberoğlu, koronovirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak açık cezaevinden çıktı - Haber 22:49: Antalya'da bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - Haber 22:48: Pütürge'de bir saatte 11 artçı sarsıntı meydana geldi - Haber 22:48: KKTC'de Ürdün uyruklu iki öğrenci evinde ölü bulundu - Haber 22:43: Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Libya'yı görüştü - Haber 22:02: "Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu - Haber 21:59: Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi - Haber 20:34: Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı - Spor 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber