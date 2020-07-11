KKTC’de ’Üreten Gençler Buluşması’ başladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Gençlik Dairesi ve Gençlik Merkezi Birliği ortaklığıyla düzenlenen "Üreten Gençler Buluşması" etkinliği başladı.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da "Zanaat Sanatla Gençler Halkla Buluşuyor" sloganıyla başlayan etkinlikte, 18-35 yaş aralığındaki 120 genç, ürettiklerini sergileme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında gençler kurulan stantlarda kendi ürettikleri ürünler sergiliyor. Bazı gençler ise sahnede şarkı ve şiir performansı gösteriyor.

Bu yıl ilk kez gerçekleşen etkinlikte gıda ürünlerine yer verilmedi.

Yarın sona erecek etkinliğin açılışına, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan, Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ile çok sayıda vatandaş katıldı.