Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››KKTC'de yan yatan teknedeki 175 sığınmacı kurtarıldı - Haberler

KKTC'de yan yatan teknedeki 175 sığınmacı kurtarıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İskele bölgesine bağlı Taşlıca-Boltaşlı köyleri arasındaki sahilde yan yatan teknedeki Suriye uyruklu 175 sığınmacı kurtarıldı.

21.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:06
KKTC'de yan yatan teknedeki 175 sığınmacı kurtarıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İskele bölgesine bağlı Taşlıca-Boltaşlı köyleri arasındaki sahilde yan yatan teknedeki Suriye uyruklu 175 sığınmacı kurtarıldı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 03.30 sıralarında 30'u kadın ve 69'u çocuk toplam 175 Suriye uyruklu sığınmacıyı taşıyan tekne kıyıya yaklaşık 10 metre kala yan yattı.
Teknedeki sığınmacılar polis ekipleri tarafından tahliye edildi.
İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'na götürülen sığınmacılar sağlık kontrolünden geçirilecek.
Sığınmacıların ihtiyaçlarının tedariki için Sivil Savunma, İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi ekiplerinin koordineli çalıştığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
"Kriz masası oluşturulacak"
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, sığınmacılar için tüm KKTC'nin seferber olduğunu ve büyük bir duyarlılık örneği yaşandığını kaydetti.
Sadıkoğlu, "Herkes çocuk kıyafetlerinden yetişkilerin kıyafetlerine kadar yardımlarını getirdi. Bölge esnafı da yardımcı oluyor. Göçmenlerle ilgili kriz masası oluşturulacak ve nasıl bir yol alınacağına orada karar verilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Suriye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

İspanya'da koronavirüs vakalarında hızlı artış devam ediyor - Haber Beyşehir'de kar yağışından zarar gören ağaçlara bakım çalışması - Haber Korona virüsüne karşı sosyal mesafeli bank dönemi - Haber Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu - Haber Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyorlar - Haber Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading