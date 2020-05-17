KKTC'de yangın
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
17.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:41
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya devam ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekiyor.
Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatan polis, yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın bir süre kullanılamayacağını duyurdu. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tepebaşı, Kıbrıs, Güncel, Haber