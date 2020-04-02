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KKTC'de yardımsever vatandaşların borçlarını sildirdi

KKTC'de adını vermeyen bir hayırsever vatandaşların bakkallardaki borçlarını sildirdi.

02.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:40
KKTC'de yardımsever vatandaşların borçlarını sildirdi
KKTC'de adını vermeyen bir hayırsever vatandaşların bakkallardaki borçlarını sildirdi.

KKTC'de dar gelirli insanların oturduğu Lefkoşa Surlariçi'nde kimliği belli olmayan esrarengiz bir hayırsever, vatandaşların bakkallardaki borçlarını sildirdi. Kimliği merak uyandıran hayırsever, bölgede adeta kahraman ilan edildi.

KKTC'deki esrarengiz hayırseverin korona virüs salgını sonrasındaki ilk durağı Hatice Yıldırım Bakkaliyesi'nin sahibi Veli Boztepe oldu. Dükkanını ziyaret eden hayırseverle ilgili konuşan bakkal Veli Boztepe, "Ben de tanımıyorum. Bütün zor durumdaki müşterilerin borcunu ödeyerek çekip gitti. Başka hiçbir şey söylemedi" dedi.

Esrarengiz hayırseverin ikinci durağı olan Efe Market oldu. Marketin sahibi Mehmet Yumuşak da, "İsmini vermedi, ne iş yaptığını bilmiyorum. Geldi, veresiye defterini satın aldı. Allah razı olsun. Daha önce Kıbrıs 'ta böyle bir şey duymamıştık. Kim vesile olduysa Allah razı olsun. Çok şaşırdım. Türkiye'de böyle bir olayın yaşandığını biliyordum. Allah razı olsun. Bu ay hep veresiye ile alınmıştı. Bunu duyan borçlu müşteriler çok sevinecek" diye konuştu.

Muhtar: "Hızır gibi yetişti"

Surlariçi Haydarpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Kazık, "Hızır gibi yetişti, veresiye defterlerini satın aldı. Kendisine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnsanlar çok zor durumdaydı. Bu aileleri bu şekilde zor durumdan kurtardı. Ne mutlu böyle insanlar var" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Türkiye'de de Bursa, Diyarbakır, Yozgat, Osmaniye başta olmak üzere bakkallardaki veresiye defterlerini toplayan birçok hayırsever ortaya çıkmıştı. - LEFKOŞA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Hatice Yıldırım, Boztepe, Kıbrıs, Güncel
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